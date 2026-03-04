Путин обеспокоен агрессивным поведением подростков в школах и колледжах России

Президент России Владимир Путин заявил, что случаи агрессивного поведения подростков в учебных заведениях страны вызывают особую тревогу. Глава государства призвал МВД сделать акцент на профилактике подобных преступлений.

«Подростков, в том числе с проблемами в семьях, важно вовлекать в волонтерское движение, в занятия спортом, в работу молодежных общественных объединений — делать все, чтобы помочь ребятам не допустить трагическую ошибку, найти себя в жизни, преодолеть трудности, реализовать свой талант, способности, которые есть у каждого»,— сказал господин Путин на коллегии МВД. Президент назвал решение проблемы общенациональной задачей, над которой должны работать все органы власти, а роль МВД здесь особенно велика.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, в свою очередь, напомнил, что за 2025 год в России предотвратили 21 нападение несовершеннолетних на школьников и учителей. Самому младшему из преступников, по словам господина Колокольцева, было десять лет.