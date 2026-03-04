В школах Удмуртии вместо звонков прозвучат фрагменты произведений Чайковского

Школьные звонки в Удмуртии в марте заменят на фрагменты произведений Петра Чайковского, Михаила Глинки и Александра Бородина. Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики, проект приурочен к юбилею Большого театра и Международному женскому дню.

Школьники и учителя услышат увертюру из оперы «Руслан и Людмила», произведения «Уж как по мостумосточку» из оперы «Евгений Онегин» (в исполнении оркестра Большого театра), «Танец маленьких лебедей» из «Лебединого озера» (в исполнении Государственного академического симфонического оркестра СССР) и композицию «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь». Также прозвучат мелодии, исполненные победителями всероссийского конкурса инструментального и изобразительного искусства «Мелодии вместо звонков» 2025 года.

Сообщается, что в феврале в школах привычные звонки заменили на патриотические композиции.