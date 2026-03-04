В России приостановили продажу некоторых книг Сальникова и Драгунского

Некоторые книги писателей Алексея Сальникова и Дениса Драгунского временно изъяли из продажи в российских магазинах. Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе издательства АСТ.

Решение принято «для оценки рисков и проведения экспертиз». На сайте издательства недоступны для покупки произведения Дениса Драгунского «Обманщики», «Богач и его актер», «Дело принципа» и «Соседская девочка», а также «Опосредованно» Алексея Сальникова.

С 1 марта в России вступил в силу закон о запрете на пропаганду наркотиков в интернете. За распространение произведений с упоминанием запрещенных веществ без маркировки предусмотрены штрафы до 600 тыс. руб. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. В законе указано, что пропагандой не будут считаться произведения литературы и искусства, если «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла».