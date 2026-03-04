«Россети Тюмень» направили 4 млн рублей на повышение надежности электроснабжения Тепловского месторождения

«Россети Тюмень» выполнили плановый капитальный ремонт двухцепной воздушной линии электропередачи (ЛЭП) в ХМАО-Югре. Энергообъект участвует в схеме электроснабжения Тепловского месторождения нефти. На участке пересечения ЛЭП с промысловой автодорогой энергетики заменили железобетонную опору массой почти 6 тонн на новую. Стоимость реализации технических мероприятий составила порядка 4 млн рублей.



Высота установленной опорной конструкции – 26 метров, что соизмеримо с восьмиэтажным домом. Увеличение расстояния от земли до проводов почти на четыре метра позволило повысить безопасность движения крупногабаритного транспорта вблизи энергообъекта. Устойчивость опоры обеспечит новый фундамент из железобетонных свай, погруженных в грунт на глубину до 12 метров. В ходе работ специалисты также заменили стеклянные изоляторы, гасители вибрации и линейную арматуру.

Чтобы организовать безопасное проведение работ, воздушные линии электропередачи 6 кВ, пересекающие высоковольтный объект, временно перевели в кабельное исполнение и разместили под землей. Во время технических мероприятий непрерывное электроснабжение потребителей осуществлялось по временной схеме. Для этого энергетики обеспечили вынос 300-метрового участка ЛЭП с установкой временной опоры.

Всего к выполнению плановых работ привлекались бригада из 10 человек и четыре единицы спецтехники, включая автокран грузоподъемностью 25 тонн и гусеничный транспортер-тягач. Своевременный ремонт повысил надежность электроснабжения Тепловского месторождения углеводородов в главном нефтедобывающем регионе России.

АО «Россети Тюмень»