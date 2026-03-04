Подключились по делу

В Омске завершили расследование дела преступной группы, организовавшей незаконный майнинг криптовалюты. Одну из ключевых ролей в ней, по версии следствия, играл сотрудник ТЭЦ, который отвечал за несанкционированное подключение оборудования к электросетям компании, бесперебойную подачу тока, ремонт линий электропередач в случае неисправностей. За два с небольшим года, что действовала нелегальная криптоферма, потери энергетиков составили почти 12,5 млн руб.

Омское управление Следственного комитета России завершило расследование дела организаторов незаконного майнинга, сообщила «Ъ-Сибирь» официальный представитель ведомства Лариса Болдинова.

По данным следствия, в апреле 2024 года правоохранители обнаружили рядом с ТЭЦ-4 АО «ТГК-11» крупную криптоферму, работавшую в круглосуточном режиме. Из двух вагончиков-бытовок были выведены силовые кабели, подключенные к подстанции ТЭЦ в обход приборов учета. Следователи завели уголовное дело, изъяли компьютеры, сетевые маршрутизаторы, роутеры, вентиляторы, кабели, автоматические выключатели, трансформаторы тока, а всего — более 180 единиц майнингового оборудования.

Расследование установило, что ферма для майнинга заработала еще в феврале 2022 года. Общее руководство незаконным бизнесом, по материалам расследования, осуществлял Максим Бондарев. К нему присоединились отец и сын Александры Гаусы, Андрей Долгих и Игорь Суворов. Последний занимал должность начальника цеха ТЭЦ-4 АО «ТГК-11» и, согласно отведенной ему роли, организовывал несанкционированное подключение оборудования для майнинга к электросетям ТЭЦ, бесперебойную передачу электроэнергии, обеспечивал ремонт линий электропередач в случае выявления технических неисправностей.

За это он ежемесячно получал на банковскую карту от 15 тыс. руб. до 35 тыс. руб. (всего ему заплатили 525 тыс. руб.).

Расследование установило, что за два с небольшим года, в течение которых действовала нелегальная майнинг-ферма, она незаконно потребила электроэнергию в объеме свыше 3,7 млн кВт·ч, что и привело к ущербу на 12,3 млн руб. Для его возмещения наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью свыше 13 млн руб. (автомобили, грузовые прицепы, земельные участки и гаджеты). Фигурантам дела предъявили обвинение по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, максимальная санкция — пять лет заключения) и ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет). Задерживать их не стали и отпустили под подписку о невыезде.

По информации следственного управления, один из участников группы, Андрей Долгих, полностью признал вину и, рассчитывая на снисхождение суда, заключил соглашение о сотрудничестве. Судебный процесс над ним пройдет отдельно. Остальные обвиняемые отрицают претензии следствия.

Константин Воронов