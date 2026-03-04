Зарубежные СМИ: Почему США начали военную операцию в Эквадоре?

Армия США начала наземную операцию в 13 тыс. километрах от Ирана. Боевые действия ведутся в Эквадоре: с одной стороны находятся американские вооруженные силы и местные военные, с другой — наркокартели. Южное командование Пентагона опубликовало в соцсетях 30-секундный ролик. На кадрах вертолет поднимается в воздух, а затем забирает солдат. В описании к видео говорится, что США и Эквадор совместно борются с наркотеррористами, которые «сеют террор, насилие и коррупцию среди граждан всего полушария. Остальные детали операции не разглашаются. По разным оценкам, через порты Эквадора проходит вплоть до 70% глобального трафика кокаина. Это первый случай, когда американская армия проводит наземную операцию против южноамериканских картелей. Ранее Вашингтон ограничивался ударами по судам с контрабандным грузом в Тихом океане и Карибском бассейне. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Географически Эквадор расположен между Колумбией и Перу, которые считаются одними из крупнейших мировых производителей кокаина. В 2017-м году президентом страны стал социал-демократ Ленин Морэно и начал проводить политику сокращения госрасходов. В результате, ослаб контроль за преступными группировками, и Эквадор стал одним из ключевых центров мирового наркотрафика, пишет Politico. Издание напоминает, что в 2024-м из-за попытки картелей захватить власть в стране объявили чрезвычайное положение. Нынешний президент Даниэль Нобоа активно сотрудничает с Соединенными Штатами: в частности, он был одним из немногих латиноамериканских лидеров, которые посетили инаугурацию Трампа.

Американская армия была причастна к военным операциям в Эквадоре и раньше, правда, это не разглашалось, утверждает The New York Times. По словам источника издания в Белом доме, солдаты спецназа США, консультировали и поддерживали местных коммандос во время рейдов против картелей. Например, предоставляли разведданные. Впрочем, прямого участия в боевых действиях американские военнослужащие не принимали. The New York Times также напоминает, что госсекратерь Марко Рубио приезжал в Эквадор в сентябре. «США помогут странам региона в войне с наркотиками»,— заявлял он тогда.

Ранее Белый дом называл захват Николаса Мадуро одним из достижений войны с наркотиками. Бывшего президента Венесуэлы подозревают в связях с картелями, сейчас он находится под стражей в СИЗО Нью-Йорка. Впрочем, в соседней камере в теории может оказаться и преемница Мадуро Дэлси Родригес. Как сообщает Reuters, администрация Трампа втайне готовит проект уголовного дела в ее отношении. Формальная причина — коррупция и отмывание денег государственной нефтяной компании Petrоleos de Venezuela, (PDVSA). По информации источников агентства, дело возбудят, если Родригес откажется выполнять требования администрации президента США. В частности, ей предъявили список из высокопоставленных сторонников Мадуро, которые должны быть экстрадированы на территорию Соединенных Штатов.