Путин призвал МВД оперативно выявлять стремящихся «раскачать ситуацию» в России

МВД необходимо оперативно выявлять тех, кто пытается «раскачать ситуацию» в России, и пресекать любые проявления дискриминации. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«Задача МВД — жестко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии, религиозной вражды, расширять профилактическую работу в этой сфере»,— сказал господин Путин на коллегии МВД.

Глава государства отметил рост числа преступлений экстремистской направленности за последний год. Впервые за долгое время, добавил Владимир Путин, участились правонарушения со стороны несовершеннолетних. Президент попросил МВД уделить отдельное внимание профилактике подростковой агрессии в учебных заведениях.