В Татарстане на капремонт трех учреждений культуры направят 313,5 млн

В Татарстане на выполнение строительно-монтажных и иных работ по капитальному ремонту трех учреждений культуры направят 313,5 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Из этой суммы 128,1 млн руб. планируется направить на капитальный ремонт Городского дворца культуры в Елабуге с приобретением мебели, оборудования и инвентаря. Еще 112,9 млн руб. предусмотрено на обновление Центра детского творчества в поселке Уруссу Ютазинского района с закупкой оборудования и благоустройством территории.

Меньше всего (72,4 млн руб.) выделят на капитальный ремонт Дворца творчества детей и молодежи имени Ильдуса Садыкова в Нижнекамске.

Работы должны завершить до 1 декабря. Финансирование предусмотрено из бюджета Татарстана. Заказчиком выступает Главстрой республики.

Анна Кайдалова