Очередная отправка контрактников в беспилотные войска состоялась в Удмуртии

В Удмуртии новая партия граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ, отправилась для прохождения службы в беспилотных войсках. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Все они пройдут обучение по обращению со специальной техникой. Отправка новобранцев прошла 2 марта.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

По словам офицера пункта отбора Владислава Вольных, набор контрактников в войска беспилотных систем в Удмуртии начался в ноябре 2025 года, а к кандидатам на службу предъявляются отдельные требования.

«Возраст от 18 до 45 лет, образование — не ниже среднего. Критерии по здоровью — категории «А» — годен, «Б» — годен с незначительными ограничениями. Для тех, кто подписал контракт для службы в беспилотных войсках, пройдет отдельное почти двухмесячное обучение»,— рассказал Владислав Вольных.

Он добавил, что контракт заключается на один год.