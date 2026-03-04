Дептранс сообщил о перекрытии нескольких улиц в центре Москвы

С начала дня в центре Москвы перекрыто уже несколько улиц. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

Перекрытия коснулись Новоарбатского моста, Новинского бульвара, Тверской улицы в районе Бульварного кольца по направлению в центр, Житной улицы, Кремлевской набережной по направлению к Большому Каменному мосту, улицы Знаменки, Ленинского проспекта в районе Калужской площади по направлению в центр, улицы Волхонка по направлению в центр. Автомобилистам рекомендовали строить маршрут заранее.

Сегодня президент России Владимир Путин встретится в Москве с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. На переговорах стороны, в частности, обсудят ситуацию с поставками нефти в стране.