Замдиректора «Стерлитамак-Арены» обвиняют в крупном мошенничестве

Следственный отдел по Стерлитамаку предъявил заместителю директора МАУ «Дворец спорта "Стерлитамак арена"» Оксане Леонтьевой обвинение в мошенничестве в крупном размере (ч.3. ст. 159 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии, с августа 2021-го по ноябрь 2022 года фигурантка уголовного дела передала площадку дворца спорта двум предпринимателям для сервисного центра по обслуживанию хоккейной экипировки. При этом договоры аренды не заключались, с администрацией города сделки не согласовывались.

Следствие выяснило, что обвиняемая не вносила арендные платежи на расчетный счет дворца, а присваивала себе. Таким образом она незаконно получила 750 тыс. руб., полагают правоохранительные органы.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по республике. По месту жительства и работы обвиняемой прошли обыски.

По ходатайству следователя суд заключил госпожу Леонтьеву под стражу.

Майя Иванова