Путин о подростковой преступности, экстремизме и о роли участников СВО в МВД

Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии МВД. Президент России отметил успехи органов внутренних дел, но призвал активнее бороться с экстремизмом, коррупцией и подростковой преступностью. Главные заявления главы Кремля — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ