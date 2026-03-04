Путин о подростковой преступности, экстремизме и о роли участников СВО в МВД
Путин: МВД стоит активнее нанимать участников СВО
Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии МВД. Президент России отметил успехи органов внутренних дел, но призвал активнее бороться с экстремизмом, коррупцией и подростковой преступностью. Главные заявления главы Кремля — в подборке «Ъ».
Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел
- МВД в прошлом году удалось добиться положительных результатов, сокращение преступности зафиксировано во всех федеральных округах.
- Среди приоритетов на этот год — повышение раскрываемости. В первую очередь, тяжких и особо тяжких преступлений против личности и собственности граждан.
- В 2025 г впервые за долгое время наметился рост подростковой преступности. Важно, чтобы подростки с проблемами в семьях могли реализовать себя. Их нужно вовлекать в волонтерскую деятельность, занятия спортом и работу молодежных общественных объединений. Необходимо оперативно выявлять преступников, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность.
- Серьезное внимание следует уделить борьбе с киберпреступлениями. В прошлом году МВД удалось добиться снижения их количества, в том числе в отношении граждан старшего возраста, пенсионеров.
- За последний год выросло количество преступлений экстремистской направленности. МВД должно оперативно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в РФ, и жестко пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии, религиозной вражды.
- На новый уровень должна выйти борьба с незаконной миграцией. Серьезным подспорьем должно стать создание в системе МВД миграционной службы.
- МВД должно жестко реагировать на коррупцию в любых видах и формах. Особое внимание органы внутренних дел должны уделить защите средств, выделяемых на национальные проекты.
- При декриминализации потребительского рынка и обелении экономики в целом нужно действовать так, чтобы не создавать барьеров для законопослушного бизнеса.
- Материальное обеспечение сотрудников МВД должно улучшаться. Уже в этом году будут исполнены ряд решений по повышению уровня зарплат в МВД России.
- Серьезной проблемой остается существенный некомплект личного состава МВД. Ветераны СВО с их боевым опытом и психологической закалкой могут стать перспективным кадровым резервом для МВД, их стоит активнее нанимать.
- Важно создать условия для проведения выборов в новых регионах. В сентябре текущего года состоятся выборы в Государственную Думу и региональные избирательные кампании.