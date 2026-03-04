В Самаре с ресурсоснабжающей организации пытаются взыскать ущерб, причиненный ООПТ «Древостой дуба»

Природоохранная прокуратура через суд пытается взыскать с ресурсоснабжающей организации ущерб, причиненный памятнику природы «Древостой дуба» в результате излива сточных вод из канализационного коллектора. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

В министерстве уточняют, что в феврале прошлого года произошел излив сточных вод из канализационного коллектора на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Древостой дуба» и в ее охранной зоне. Коллектор эксплуатирует ресурсоснабжающая организация. Площадь загрязнения составила 982 кв. м в ООПТ и 38 кв. м в охранной зоне. Ущерб, рассчитанный по специальной методике, составил почти 1,5 млн руб.

Ресурсоснабжающая компания добровольно не возместила ущерб, так как не признает неполадки на участке канализационной системы. При этом она намерена произвести контр расчет ущерба и представить его суду.

В региональном минприроды также сообщают, что экологический надзор привлек к ответственности должностное лицо по статье 8.39 КоАП РФ. Штраф оплачен.

Руфия Кутляева