Politico: Трамп усложнил поставки нефти в Китай из Ирана и Венесуэлы

Дональд Трамп усложнил поставки нефти в Китай, который считается одним из главных военных и экономических конкурентов США, пишет Politico. Речь идет об устранении лидеров Венесуэлы и Ирана, поскольку на долю этих двух стран приходилось около 17% от общего объема закупок нефти Китаем.

Почти вся экспортируемая Ираном нефть, а также более половины венесуэльской в прошлом году поставлялась в КНР. Китай оставался одним из немногих покупателей товаров из двух стран, находящихся под санкциями. Крупнейшим поставщиком нефти в Китай считается Саудовская Аравия, однако поставки оттуда также затруднены из-за военных действий на Ближнем Востоке.

По данным исследовательского агентства Kpler, Китай уже сосредоточил значительные запасы сырой нефти. Еще до начала военных действий 28 февраля КНР начал сокращать импорт иранской нефти в 2026 году в обмен на увеличение поставок российской нефти.

В 2025 году Иран экспортировал в Китай 520 млн баррелей сырой нефти. Еще 1,4 млрд баррелей поступило из пяти арабских стран, зависящих от транзита через Ормузский пролив. В общей сложности более половины китайского импорта сырой нефти приходится на страны, которые в настоящее время сталкиваются с перебоями поставок. Эксперты Kpler отмечают, что у Саудовской Аравии и ОАЭ есть альтернативные транспортные маршруты, в том числе наземные, однако они позволяют перевозить лишь часть обычного объема грузов.

