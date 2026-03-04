В Калифорнии провели испытательный запуск баллистической ракеты Minuteman III

Военно-воздушные силы США в тестовом режиме запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III. Испытания проходили на базе космических сил Ванденберг в штате Калифорния и носили плановый характер, заявили в Командовании глобального удара американских ВВС.

При запуске ракета была без боевого оснащения и несла два испытательных возвращаемых аппарата. Объекты пролетели тысячи километров и достигли заранее определенной цели на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах.

По словам командира 576-й испытательной эскадрильи подполковника Кэрри Рэя, учения позволили оценить работу отдельных компонентов ракетной системы и различных сценариев ее применения. Полученные сведения используют для анализа точности и надежности Minuteman III.