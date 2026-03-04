Матвиенко пригрозила Карякину утратой мандата из-за неудачи Совфеда в шахматах

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании пригрозила сенатору Сергею Карякину утратой мандата из-за ничейного результата в матче между командами Совфеда и Калининградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Шахматная встреча состоялась в рамках традиционных спортивных соревнований во время недели региона в верхней палате парламента. Неожиданно для спикера представители Совфеда проиграли футбольный матч (3:1) и состязания по пулевой стрельбе (123:114).

«Турнир по шахматам закончился вничью. Это уже очень интересно!» — отметила госпожа Матвиенко. «Это очень интересно. Где Карякин?» — поддержал ее первый зампред Совфеда и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

«Карякин, слушайте, звание сенатора, конечно, трудно получить. Но, понимаете, может и обратное произойти... Вы чего?» — шутливо обратилась Валентина Матвиенко к гроссмейстеру.

Команде Совфеда удалось победить в волейбольном (2:1) и хоккейном (6:4) матчах.

Сергей Карякин в 2016 году был участником матча за мировую шахматную корону, но уступил действующему чемпиону Магнусу Карлсену на тай-брейке. Также сенатор — двукратный победитель командного чемпионата мира (2013 и 2019 годов), обладатель Кубка мира 2015 года. В 2003 году, в возрасте 12 лет и 7 месяцев, он стал самым молодым гроссмейстером в истории. Сергей Карякин удерживал рекорд почти 20 лет. В 2022 году FIDE отстранила его от профессиональных соревнований за поддержку военной операции на Украине. В 2023 году господин Карякин был исключен из рейтинга FIDE, так как не играл в течение года. В 2024 году спортсмен был делегирован в Совет федерации Госсоветом Республики Крым.

Степан Мельчаков