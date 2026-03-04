Для суда хватило и восьми процентов

В Москве начался процесс по делу «обнальщиков». По версии обвинения, трое подсудимых, работая за 8% от переведенных сумм, по фиктивным договорам обналичили в общей сложности более 500 млн руб. Защита настаивает, что сделки были реальными, обналичено было лишь 8 млн руб., соответственно, полученное фигурантами вознаграждение не давало оснований для привлечения их к уголовной ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По обвинению в незаконной банковской деятельности, совершенной группой лиц и в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ), перед Измайловским судом столицы предстали финдиректор ООО «Стройресурс» Светлана Юдина, профессиональный бухгалтер Майя Котилянец и индивидуальный предприниматель Сурутдин Агабалаев. На слушания они приезжают из дома, поскольку находятся под подпиской о невыезде.

Из зачитанного прокурором обвинения следовало, что организатором группы «обнальщиков» следствие считает Светлану Юдину. В преступный сговор с сообщниками она, говорится в деле, вступила «не позднее июля 2019 года с целью получения стабильного преступного дохода от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью и заинтересованных в осуществлении переводов денежных средств с целью их обналичивания в обход официальных банковских структур и государственного контроля».

Фигуранты, по данным следствия, зарегистрировали на подставных лиц фирмы, через которые по разного рода договорам и переводили деньги, которые затем обналичивались. Лицензий на проведение банковских операций у этих компаний не было. Участники преступной группы, по данным следствия, в качестве вознаграждения брали 8% от обналичиваемой суммы.

Согласно обвинению, в период с июля 2019 по август 2023 года сообщники получили от юридических лиц на счета подконтрольных им ООО «Транс Логистик Групп», ООО «Финпром», ООО «Аврора», ООО «Конкор», ООО «Студия керамика» и ООО «Лайм» 614,2 млн руб. Соответственно, доход фигурантов составил 49,1 млн руб.

Подсудимые заявили суду, что обвинение им непонятно, вину они не признают и просят вернуть дело прокурору. Подзащитных поддержали и их адвокаты. В частности, адвокат Светланы Юдиной попросил приобщить к делу заключение АНО «Бюро судебных экспертиз», из которого следует, что юридические лица, переводившие средства компаниям, подконтрольным обвиняемым, осуществляли реальные хозяйственные операции.

Из поступивших на счета компаний 614 млн руб. в виде наличных денег было снято лишь 8,4 млн руб., а не 505 млн руб., как уверяло следствие. Соответственно, 8% от этой суммы составили около 670 тыс. руб.

Значит, подчеркнул адвокат, в действиях подсудимых отсутствует состав преступления «незаконные банковские операции», поскольку его квалифицирующим признаком является преступный доход в размере не менее 3,5 млн руб.

Другие защитники обратили внимание председательствующего Андрея Седышева на то, что прокурор не назвала клиентов, пользовавшихся услугами их подзащитных. Между тем, отметили адвокаты, указанным в деле компаниям переводились не только частные, но и бюджетные средства. Также защита заявила, что в обвинении не описан механизм обналичивания средств и нет фактов, подтверждающих само с снятие наличных со счетов.

Председательствующий, однако, отказался приобщать к делу адвокатские материалы. Впрочем, адвокаты после заседания заявили, что и далее будут настаивать на своем. Они утверждают, что направили более 300 запросов компаниям-контрагентам, и от всех были получены ответы, подтверждающие факты реальных хозяйственных операций, а не их «обнальный» характер.

Алексей Соковнин