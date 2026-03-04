Директора копейского учебного центра подозревают в получении подкупа

Следственный отдел по Копейску СУ СК России по Челябинской области возбудил уголовные дела в отношении 55-летнего директора одного из учебных центров. Его подозревают в получении коммерческого подкупа (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, в 2024-2026 годах директор автономной некоммерческой организации, которая готовит по программам дополнительного профессионального образования, получил от четырех местных жителей от 20 тыс. до 25 тыс. руб. за выдачу свидетельств о прохождении обучения и сдаче экзаменов. Незаконно выданные документы позволили горожанам получить удостоверения на управление самоходными машинами в Гостехнадзоре.

Преступления выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. Следователи провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Виталина Ярховска