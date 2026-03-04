В Екатеринбурге открылась выставка мундиров «Чин по чину»

В музее Ф. М. Решетникова в Литературном квартале Екатеринбурга 28 февраля открылась выставка мундиров «Чин по чину», рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе музея. На экспозиции представлены образы известных российских деятелей и персонажей отечественной литературы в мундирах.

«В мундире отражаются образы известных деятелей старой России и персонажей русской классической литературы. Через мундир мы можем показать старый город. На нашей карте это Екатеринбург»,— указано в описании выставки.

Экспонаты выставки взяты из коллекции форменного обмундирования музейных реконструкторов Павла и Евгении Ананьиных. Они реконструировали мундиры чиновников, работавших в старом Екатеринбурге, используя описания, архивные материалы и фотографии.

В том числе воссозданы вицмундир начальника горных заводов Урала, купеческий кафтан городского главы Екатеринбурга, сюртук станционного смотрителя и другие предметы исторической одежды. Помимо этого, на выставке можно увидеть элементы форменного обмундирования.

Анна Капустина