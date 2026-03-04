В январе в Татарстане индекс промышленного производства составил 105,2%

В Татарстане индекс промышленного производства в январе 2026 года по сравнению с январем прошлого года составил 105,2%, а по отношению к декабрю 2025 года — 86,7%. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

В годовом выражении выросли объемы добычи полезных ископаемых на 3,4%, энергетического сектора — на 8,7%, обрабатывающих производств — на 5,8%. Снижение зафиксировано в сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений — на 2,4%.

Наиболее заметный рост показало производство лекарственных средств и материалов медицинского и ветеринарного назначения, оно увеличилось на 60,7%. На 42,5% увеличились объемы выпуска прочих транспортных средств и оборудования, на 13,9% — химических веществ и химических продуктов.

При этом сильнее всего сократилось производство кожи и изделий из нее (-39,7%), металлургическое производство сократилось на 33,4%, а выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 26,9%.

Анна Кайдалова