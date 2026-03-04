Погрузка на СвЖД в феврале снизилась на 9%

Объем погрузки на Свердловской железной дороге (СвЖД) в феврале 2026 года составил 8,7 млн тонн. Это на 9% ниже показателей в феврале прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Грузооборот за месяц достиг 13,9 млрд тарифных тонно-км, что на 12,8% меньше, чем годом ранее. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот составил 17,5 млрд тонно-км (-12,1%).

Суммарная погрузка на магистрали за первые два месяца 2026 года составила 18,6 млн тонн, что на 6,1% ниже показателей аналогичного периода 2025 года. При этом динамика по отдельным категориям грузов была следующей:

нефть и нефтепродукты — 6 млн тонн (+3,4% к январю-февралю 2025 года);

химические и минеральные удобрения — 3,2 млн тонн (+1,6%);

строительные грузы — 2,9 млн тонн (-0,5%);

руды железная и марганцевая — 1,2 млн тонн (-26,8%);

черные металлы — 1 млн тонн (-23%);

промышленное сырье и формовочные материалы — 0,9 млн тонн (+2,3%).

По другим материалам зафиксировано снижение, в том числе в погрузке руды цветной и серного сырья, химикатов и соды, кокса, цемента, лесных грузов, зерна. В целом на сети РЖД в феврале погрузка составила 84,2 млн тонн (-3,2%).

Ирина Пичурина