Владельца стоматологии в Красноярске отдадут под суд за истязание жены

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу владельца красноярской стоматологии BananaDent. Его обвинили в истязании супруги с особой жестокостью. Рассматривать дело будет Центральный районный суд Красноярска, сообщили в краевом управлении прокуратуры.

Как установило следствие, фигурант избивал жену с весны 2025 года. Конфликты возникали дома и вне квартиры, в том числе после употребления алкоголя. Иногда побои происходили на глазах малолетнего ребенка. Женщина периодически обращалась к врачам, специалисты фиксировали у нее травмы.

В прокуратуре уточнили, что жена фигуранта долгое время не заявляла о преступлении, так как не имела собственного жилья и находилась в материальной зависимости от мужа. Обвиняемый вину не признал. По его словам, он пытался только сдерживать супругу во время ссор.

Никита Черненко