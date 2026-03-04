Администрация одобрила присвоение имен ученых улицам в пермском микрорайоне

Администрация Перми опубликовала постановление о присвоении новых наименований улицам в квартале «Камаполис». Согласно ему, улицы в его границах будут названы в честь ученых и педагогов. Главам администраций Дзержинского и Мотовилихинского районов поручено проинформировать хозсубъекты об изменении наименований до 1 апреля, осуществить контроль по замене информационных указателей — до 31 декабря. Предложения о лицах, в честь которых будут названы улицы, поступили в администрацию в конце 2024 года.

Так, улица Сухобруса в Дзержинском районе будет переименована в улицу Петра Чудинова — ученого палеогерпетолога, доктора биологических наук. Улица Лесозаводскую назовется улицей Павла Преображенского — в честь российского геолога с таким именем. Господин Преображенский был профессором Пермского университета, первооткрывателем одного из крупнейших в мире месторождений калийно-магниевых солей и первого в Приуралье промышленного месторождения нефти. Также новые улицы в квартале получат имя Александра Теплоухова (в честь основоположника русского лесоводства), Николая Серебренникова (русский педагог и искусствовед, собиратель коллекций Пермской художественной галереи), Виктора Живописцева (был химиком, зав. кафедрой аналитической химии, ректором Пермского госуниверситета). Еще одну улицу в «Камаполисе» назовут ул. «Георгия Максимовича» - карстоведа, создателя Института карстоведения и спелеологии, основателя кафедры динамической геологии, проректора Пермского университета.

Присвоить улицам в строящемся ЖК «Камаполис» исторические названия предложил в 2023 году девелопер объекта — кировская компания «Железно». Застройщик занимается комплексным развитием территории мясокомбината, расположенной вблизи пермского университета. Поэтому компания предложила переименовать старые названия улиц в честь знаменитых ученых Прикамья.