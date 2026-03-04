Лидера якудзы приговорили в США к 20 годам за контрабанду ядерных материалов

Суд в Нью-Йорке вынес приговор по делу 61-летнего Такэси Эбисавы, главаря японской мафии якудза, которого обвиняли в контрабанде ядерных материалов, наркотиков и оружия. Как сообщает Министерство юстиции США, Эбисаве проведет в заключении 20 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: U.S. Magistrate Judge / Southern District of New York / Reuters Фото: U.S. Magistrate Judge / Southern District of New York / Reuters

Американские правоохранительные органы следили за лидером одной из японских организованных преступных группировок с 2019 года. В начале 2020 года сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) под видом заинтересованных покупателей вышли на Эбисаву, который предложил им ядерные материалы оружейного класса и наркотики из Мьянмы, в частности метамфетамин и героин.

По итогам многомесячных переговоров он предоставил «покупателям» образцы урана, тория и плутония. Эбисава также заявлял об интересе к покупке оружия в интересах мьянманской повстанческой группировки, включая ракеты класса «земля-воздух», автоматы АК-47, пулеметы М60 и бронебойные патроны.

В апреле 2022 года сотрудники DEA задержали Эбисаву в Нью-Йорке. В январе 2025 года он признал вину по пяти пунктам обвинения, включая отмывание денег, попытку продажи оружейного плутония Ирану и покупки оружия для повстанцев. По истечении 20 лет лишения свободы Эбисава по решению суда может быть освобожден под надзор сроком на пять лет.

Алена Миклашевская