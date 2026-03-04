FT: американская сланцевая нефть не сможет быстро заместить ближневосточные поставки

Эксперты и представители американских компаний, занимающихся добычей сланцевой нефти, считают, что не смогут быстро нарастить производство для решения кризиса поставок из-за войны в Иране, пишет Financial Times (FT). По словам топ-менеджеров, для существенного увеличения добычи «потребуются месяцы».

Скотт Шеффилд, который до 2023 года занимал пост гендиректора в одной из крупнейших сланцевых компаний Pioneer Oil, сообщил FT, что «производители будут сопротивляться дорогостоящим новым программам бурения, пока не убедятся в устойчивости цен на нефть». На этой неделе цены достигли 18-месячного максимума из-за войны с Ираном и опасений перебоев с поставками из Мексиканского залива.

«Американские производители сланцевой нефти могут отреагировать (на снижение поставок - Ъ). Но для наращивания производство потребуется несколько месяцев, учитывая сроки бурения, завершения работ и развития инфраструктуры», — считает аналитик JPMorgan Наташа Канева. «Сейчас еще слишком рано, чтобы делать какие-либо шаги (для инвестиций в расширение производства – Ъ), — заявил Кирк Эдвардс, президент независимого производителя Latigo Petroleum, — На мой взгляд, производителям нужна стабильная цена в $75 за баррель в течение следующих 12 месяцев».

Евгений Хвостик