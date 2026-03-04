Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pixel_shot / Фотобанк Лори Фото: Pixel_shot / Фотобанк Лори

Несправедливо получилось с голубцами. Их считают блюдом простецким, а ведь их история и происхождение настолько таинственны, что куда там Розеттскому камню. Точно известно одно: блюдо это нерусское. Впервые голубцы упоминаются в рукописной книге опытной хозяйки Екатерины Авдеевой в 1842-м. Так что в Россию они явились довольно поздно. Откуда загадка?

Одни историки считают, что в таком виде на русский стол попала тюркская долма. Другие — что голубцы подсмотрели у западных славян: те капустные листья чем только не фаршируют. Литовцы — перловкой и грибами, поляки — чайной колбасой, а белорусы, конечно, картошкой с жареным луком.

С названием и того страннее. Его истоки пытаются найти в галушках и клецках и даже в немецком «кольблат» — «капустный лист». Самая логичная, но не самая популярная версия родом из Франции, где ложными голубями называли крепинеты — фарш, завернутый в сальники. Так что не одним багетом жива российско-французская кулинарная дружба.

