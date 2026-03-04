Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ingram Publishing / Фотобанк Лори Фото: Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Принято считать, что щедрость — это последствия воспитания, характера или жизненного опыта. Но ученые из Китая и Швейцарии утверждают, что альтруизм объясняется в том числе и механикой мозга. А чтобы его изучить, они провели эксперимент.

44 участника сыграли в игру «Диктатор» — это базовый тест на выявление неэгоистических предпочтений. Каждый должен был сделать выбор, распределяя деньги между собой и незнакомым партнером. Причем в каждом раунде суммы менялись, и можно было оставить больше себе или отдать предпочтение другому.

Главным действующим лицом здесь была не психология, а нейробиология. Пока участники принимали решения, ученые воздействовали на их мозг с помощью слабых электрических импульсов, заставляя нейроны в определенных отделах активироваться синхронно и в одном ритме. Нейробиологи пришли к выводу, что усиление взаимодействия отдельных зон повышает уровень доброты и щедрости. Испытуемые стали чаще делать выбор в пользу своего партнера, несмотря на свои убытки.

Что это значит за пределами лаборатории? Конечно, вряд ли мы сможем всегда носить с собой инструменты для стимуляции мозга, но как минимум этот эксперимент показывает, что у альтруизма есть конкретная нейронная архитектура и ее можно настраивать.

Анна Кулецкая