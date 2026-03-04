Ушла из жизни экс-руководитель ТУ Росимущества в Пермском крае

На 56-м году из жизни ушла бывший руководитель территориального управления Росимущества в Пермском крае Галина Постаногова. Как сообщает портал Properm.ru, она скончалась еще в феврале 2026 года. Другие подробности не известны.

Галина Постаногова окончила лечебный факультет Пермской государственной медицинской академии и юридический факультет Пермского государственного университета. С 2001 года госпожа Постаногова работала в структурах Минимущества и Росимущества. В июне 2015 года она была назначена заместителем руководителя территориального управления Росимущества в Пермском крае. В марте 2016 года являлась врио руководителя терруправления. В июле 2016 года была уволена из системы Росимущества.