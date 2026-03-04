Карабашскую «Перспективу» привлекут к ответственности из-за нового прорыва трубы

В Карабаше теплоснабжающую компанию ООО «Перспектива» привлекут к ответственности за новый прорыв трубопровода, который оставил без тепла около 4 тыс. жителей 31 многоквартирного дома. Об этом на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» написал мэр Павел Титов.

За 2026 год это вторая крупная авария на теплосети, обслуживаемой «Перспективой». «Будут предприняты самые решительные шаги в отношении ООО „Перспектива“, которая систематически допускает подобные инциденты, ставящие под угрозу комфорт и безопасность горожан», — подчеркнул глава города.

По данным Павла Титова, с утра 3 марта организация начала плановый ремонт участков теплотрассы. К вечеру его закончили и стали подключать жилые дома к системе. Ближе к полуночи труба прорвалась, место повреждения удалось обнаружить к полудню 4 марта. Сейчас подрядчику необходимо провести сварочные работы, наполнить систему водой и полностью запустить отопление в домах. На это потребуется больше 10 часов, отмечает мэр.

Теплоснабжающая организация отправила на место аварии девять человек и три единицы техники. Под отключение попали 31 многоквартирный дом 2-го микрорайона на улицах Металлургов, Ключевой и Комсомольской, а также три соцучреждения. Там живут 3,8 тыс. человек. От МЧС России работают пять человек и две единицы техники.

Виталина Ярховска