В Екатеринбурге закроют винный бар «Секта» и оставят его для частных мероприятий

Винный бар «Секта» в «Синара Центре» в Екатеринбурге перестанет существовать в формате ресторанной площадки и начнет работать только для частных мероприятий, рассказали «Ъ-Урал» представители заведения. Ресторатор Кирилл Шлаен отметил, что на сегодняшний день проведение частных событий стало более актуальным, чем повседневный визит в винный бар.

«Винные бары в России столкнулись с изменением конъюнктуры в 2022 году. Существенно изменилась доступность вина и сократился ассортимент импортной продукции. Одновременно с этим усиливается тренд на снижение потребления алкоголя в ресторанах, но сохраняется запрос на индивидуальные мероприятия в красивых интерьерах»,— прокомментировал «Ъ-Урал» господин Шлаен.

Как пояснили в заведении, исторические залы, включая пространство под куполом, станут доступны для частных торжеств и вечеринок. Условия аренды — от 200 тыс. руб.

«Винная коллекция — одна из крупнейших на Урале, будет перемещена в специальное хранилище, но продолжит пополняться для заказчиков винных дегустаций»,— пояснили представители площадки.

Формат работы изменится с 9 марта.

Здание, в котором находится заведение, было построено в 1824 году и восстановлено из руин в 2019 году. В центре интерьера — девятиметровый купол. Бар «Секта» открылся в 2019 году. Согласно винной карте заведения, стоимость вин варьируется от 1,5 тыс. до 160 тыс. руб.

Мария Игнатова