«Россети Тюмень» подключили к сетям базовую станцию одного из крупнейших мобильных операторов УрФО



«Россети Тюмень» присоединили к электрическим сетям базовую станцию сотовой связи в ХМАО-Югре, принадлежащую одному из крупнейших в УрФО мобильных операторов. Благодаря выполненным работам расширена зона уверенного приема сигнала и улучшено качество звонков и мобильного доступа в Интернет в развивающемся микрорайоне «Марьина гора» в восточной части Сургута.



Для обеспечения бесперебойной работы телекоммуникационного оборудования энергетики выдали 15 кВт мощности. В рамках договора техприсоединения специалисты построили участок кабельной ЛЭП протяженностью более 100 метров и установили столбовую трансформаторную подстанцию мощностью 25 кВА. Контроль параметров качества и объема передаваемой электроэнергии ведет интеллектуальный прибор учета, который передает данные дистанционно.

Техприсоединение к электрическим сетям – один из основных видов деятельности системообразующей территориальной сетевой организации. Компания «Россети Тюмень» регулярно подключает новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

АО «Россети Тюмень»