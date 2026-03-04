Несостоятельность ушла на рекламу

В Удмуртии растет количество дел о финансовой несостоятельности физических лиц. По итогам 2025 года таких процедур в арбитражном суде стало на 15,5% больше. При этом в Арбитражном суде Удмуртии отмечают, что количество решений о признании банкротом, наоборот, снижается, поскольку судьи строже стали подходить к приему заявлений. Эксперты связывают рост обращений за признанием несостоятельности с активной рекламой услуг сопровождения при банкротстве и высокой закредитованностью населения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2025 году Арбитражный суд Удмуртии вел 5,2 тыс. дел о банкротстве физических лиц. Это на 15,5% больше, чем в предыдущем году. Активно граждане пользуются и возможностью признания несостоятельности во внесудебном порядке. В 2025 году было вынесено 1,6 тыс. таких решений, что больше, чем в Москве (чуть более 1 тыс. процедур) или соседней Перми, рассказал председатель Арбитражного суда Удмуртии Владимир Калугин.

«Удмуртия — один из шести регионов, где, несмотря на рост количества дел о банкротстве граждан, уменьшилось количество решений о признании их банкротами»,— сказал господин Калугин, ссылаясь на данные «Федресурса». Такую динамику председатель суда связывает с распределением массовых дел о банкротстве, не требующих высокой квалификации, между всеми судьями.

«Новые судьи, которые раньше дела о банкротстве не брали, стали смотреть на них “незамыленным взглядом” и подходить к заявлениям строже,— объясняет глава Арбитражного суда Удмуртии.— Ранее должники часто не удосуживались объяснять, почему они перестали платить. Сейчас, когда ситуация выглядит неординарной, мы не спешим признавать их банкротами, предлагаем кредиторам выдвинуть план реструктуризации».

По словам Владимира Калугина, именно это обстоятельство и повлияло на снижение числа решений о банкротстве.

Как подсчитал РБК, по числу банкротств физлиц и ИП республика в 2025 году заняла 10-е место в ПФО, по количеству внесудебных процедур — третье.

Граждане могут пройти банкротство в судебном и внесудебном порядке. Внесудебная процедура через МФЦ бесплатна и занимает полгода, однако к гражданам предъявляются более серьезные требования, в том числе у них не должно быть имущества и доходов, кроме пенсии или единого пособия на детей. Судебная процедура проводится в арбитражном суде, она платная, поэтому имеет смысл при больших долгах. Суд может запустить реструктуризацию при наличии достаточных доходов у человека либо начать реализацию имущества для выплат кредиторам. Заявленные долги по кредитам, займам, налогам и некоторым другим обязательствам по завершению процедуры реализации имущества списываются, даже если вырученных средств не хватило на их покрытие. Сохраняются и не списываются долги по алиментам, компенсации вреда здоровью, имуществу и некоторые другие. При этом главным критерием для запуска процедуры банкротства является реальная неплатежеспособность и финансовая несостоятельность человека.

Некоторые эксперты отмечают, что на рост обращений граждан за банкротствами влияет активная реклама компаний, занимающихся юридическим сопровождением процедуры. В результате люди не в полной мере понимают последствия банкротства. «После прохождения процедуры банкротства лишь немногие смогут вновь получить кредит, и условия для таких заемщиков будут крайне жесткими. Многие недооценивают негативные последствия банкротства. Факт банкротства не только фиксируется в кредитной истории, но и публикуется в открытом доступе»,— поясняет директор по риск-менеджмент методологии и дата-аналитике Объединенного кредитного бюро Николай Филиппов. Это может повлиять на возможность трудоустройства граждан, например, в финансовой сфере.

Финансовый советник, создатель школы финансов «Богатей» Вера Сизова также связывает рост спроса на банкротство с активной рекламой услуг сопровождения.

«У нас очень наивные граждане и верят в сказки. Люди обращаются за списанием долгов, оплачивают услуги компаний, занимающихся сопровождением, но судья в итоге может отказать в списании, потому что нет для этого оснований, т. е. люди дальше должны платить, закрывать свои задолженности, но к ним добавляется оплата услуг таких компаний. Тут важно считать деньги и критически подходить к любым предложениям, действительно погружаться и изучать вопрос перед тем, как подписывать договор. Лучше составить план погашения долгов и решать проблему нехватки денег через увеличение доходов, а не за счет новых кредитов»,— говорит эксперт.

При этом влияют на спрос на банкротства и объективная ситуация с закредитованностью населения, а также достаточно низкий уровень жизни, отмечает госпожа Сизова. Так, по данным исследования РИА-Новости, Удмуртия входит в пятерку регионов с самой высокой закредитованностью населения. На начало 2026 года соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплате в регионе составило 74,3%. Средняя задолженность на одного жителя республики достигла 591,5 тыс. руб., увеличившись на 41,6% за год.

Юрист по банкротству граждан, член Союза юристов-блогеров Елена Беленькая объясняет рост числа внесудебных банкротств простотой и бесплатностью процедуры, однако далеко не все подходят под ее параметры. При этом суды в первую очередь при обращении граждан за банкротством рассматривают возможность введения реструктуризации задолженности для должников, у которых есть стабильный доход.

«Такой подход исключает злоупотребление правом недобросовестными должниками, которые намерены избежать исполнения обязательств по оплате кредитов через признание банкротом и введение ликвидационной процедуры по продаже имущества, которого может и не быть. В связи с этим суды для наиболее полного достижения баланса интересов между кредиторами и должниками изначально вводят эту процедуру банкротства (реструктуризацию. — “Ъ-Удмуртия”), не наделяя должника статусом банкрота и предоставив ему возможность восстановить свою платежеспособность и продолжить исполнять обязательство»,— отмечает госпожа Беленькая..

Активная реклама судебной процедуры банкротства с «красивыми» обещаниями списать долги зачастую скрывает за собой сложности, которые возникают, продолжает эксперт. По ее мнению, такая реклама увеличивает спрос, нагрузку на судебную систему и убытки банковского сектора, в связи с чем с января 2026 года изменились требования к рекламе таких услуг — нельзя упоминать и гарантировать списание задолженности, призывать к отмене платежей по кредитам, кроме того, необходимо предупреждать о негативных последствиях процедуры. Она считает, что в перспективе можно ожидать дальнейшего роста числа внесудебных банкротств.

Антон Михайлов