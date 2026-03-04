Утверждены требования к внешнему виду торговых объектов в Самаре

Самарская губернская дума внесла поправки в закон об административных нарушениях, касающиеся внешнего вида нестационарных торговых объектов. В документе установлены требования к габаритам, материалам и цветовому оформлению таких объектов. За несоблюдение норм предусмотрены штрафы: от 2,5 тыс. руб. для физических лиц, от 50 тыс. руб. для должностных лиц и до 75 тыс. руб.для юридических лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Норма вступит в силу с 1 сентября. Она будет действовать только на новые торговые объекты. Для уже существующих установлен переходный период — один год. К 1 сентября 2027 года предприниматели, работающие в сфере нестационарной торговли в Самаре, должны привести свои объекты в соответствие с утвержденным дизайн-кодом.

По данным главы города Ивана Носкова целью изменений является улучшение внешнего вида города, включая модернизацию торговых объектов и повышение их эстетичности. Это, по мнению властей, поспособствует улучшению имиджа Самары как туристического центра и повышению комфорта для жителей.

Андрей Сазонов