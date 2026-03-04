МИД РФ призвал учитывать рост ядерных возможностей НАТО при военном планировании

Расширение ядерных возможностей НАТО требует возрастающего внимания и учета в военном строительстве и планировании России. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Происходит существенное укрепление и наращивание общенатовского ядерного потенциала, — заявила Мария Захарова на брифинге (цитата по "РИА Новости"), — который в случае прямого военного конфликта с Россией может быть скоординированно обращен против нашей страны не только в части соответствующего европейского сегмента, но и во всей его совокупности, включающей арсенал США».

Потенциальные алгоритмы контроля над ядерным оружием, которые могли бы в будущем разрабатываться с участием России, потребуют принятия в расчет потенциала НАТО, сказала представитель МИД.