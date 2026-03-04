На Кубани суды за год изъяли по антикоррупционным искам имущество на 76 млрд рублей

Суды Краснодарского края в минувшем году рассмотрели 13 исков заместителей Генерального прокурора РФ и изъяли в доход государства имущество стоимостью 76 млрд руб., сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Суды согласились с доводами надзора о том, что активы приобретались с нарушением запретов, направленных на предотвращение коррупции.

Наибольший общественный резонанс в судах Кубани в прошлом году получили процессы о взыскании в казну имущества бывшего председателя краевого суда Александра Чернова (изъяты активы на 1,2 млрд руб.), экс-бенефициара концерна «Покровский» Андрея Коровайко (1,6 млрд руб.), бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо (1,4 млрд руб.), бывшего главы Кавказского района Кубани Виталия Очкаласова (5,5 млрд руб.).

В 2025 году в судах региона удовлетворили 244 иска прокуроров Краснодарского края о возвращении в публичную собственность земельных участков площадью 711 га стоимостью 2,5 млрд руб.

Анна Перова, Краснодар