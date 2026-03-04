Россиян с Ближнего Востока вывезут на казанских самолетах Ту-214

Авиакомпания Red Wings Airlines организует рейсы для россиян, которые не смогли самостоятельно покинуть страны Ближнего Востока. Их вывезут на отечественных лайнерах Ту-214, производимых Казанским авиационным заводом имени С. П. Горбунова (входит в структуру Ростеха), сообщила пресс-служба компании.

Первый самолет уже вылетел из международного аэропорта Маскат (Оман) и должен приземлиться в Домодедово.

Маршрут проходит через воздушное пространство Омана, Ирака, Турции и России. Продолжительность перелета составляет около семи часов, технические характеристики Ту-214 позволяют выполнять рейс без промежуточных посадок.

В парке авиакомпании также используются самолеты SSJ-100 и семейства Ту-204/214.

Анна Кайдалова