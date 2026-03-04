Иранские обстрелы арабских стран Персидского залива, в том числе ОАЭ, привели к эвакуации тысяч туристов из популярных Дубая и Абу-Даби. Обозреватели опасаются, что эскалация конфликта может серьезно подорвать благополучие эмиратов, которые долгое время привлекали к себе инвесторов благодаря стабильности и безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rula Rouhana / Reuters Фото: Rula Rouhana / Reuters

The Times of India (Мумбай, Индия) Как удары Ирана вредят репутации Дубая как «тихой гавани» Потрясения последних дней вызывают очевидный вопрос: насколько безопасна теперь «жемчужина Персидского залива»? Город, куда ежегодно приезжают миллионы туристов, теперь живет в режиме повышенной готовности, по нему бьют ракеты, наносят удары дроны мстительного Ирана. Десятилетиями Дубай укреплял свой статус мощного финансового центра Ближнего Востока, щеголяя сверкающими панорамами, роскошным стилем жизни и аурой нерушимой безопасности. Теперь же небо над ним кажется очень уязвимым перед неистовствующим и агрессивным иранским режимом.

Reuters (Лондон, Великобритания) Статус Дубая как «тихой гавани» подвергся испытанию На протяжении десятилетий Дубай рекламировался как город с блестящими небоскребами, не облагаемыми налогом зарплатами, простотой ведения бизнеса и чем-то гораздо более неосязаемым: негласным обещанием — что бы ни происходило в других частях Ближнего Востока, этот город — другой. Конфликты, дестабилизирующие регион, каким-то образом должны были остановиться на границах Дубая. 28 февраля все изменилось. Ответные удары Ирана через Персидский залив затронули ключевые районы Дубая, поразив аэропорты, отели и порты. Они также ударили по психологическим основам города, который четыре десятилетия создавал себе имидж одного из самых надежных мест в мире для ведения бизнеса в ненадежном регионе. Израиль и США атаковали Иран. Пятый день Читать далее Рост популярности Дубая отчасти был обусловлен нестабильностью в других регионах. Из-за гражданских конфликтов сирийцы были вынуждены покинуть свои дома, а события «арабской весны» потрясли состоятельные семьи. В последнее время из-за военного конфликта на Украине в эмират бежали россияне, и все новые жители вкладывали туда свои капиталы.

The Economist (Лондон, Великобритания) Иранская война нанесла удар по бизнес-модели Дубая Казалось, это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. В регионе, раздираемом конфликтами, Дубай производил впечатление особого места. Он привлекал состоятельных и экономически свободных людей, которые приезжали сюда жить, работать и зарабатывать деньги, или наслаждаться шопингом и солнцем. Он стал глобальным транспортным узлом, связывающим Восток и Запад. Даже нападение «Хамаса» на Израиль в октябре 2023 года или прошлогодние 12-дневные бои между Ираном и Израилем не смогли подорвать доверие. Вывоз россиян с Ближнего Востока может занять до двух недель Теперь же ответные действия Ирана на американские и израильские атаки ударили в самую основу этого положения и пошатнули репутацию Дубая как безопасного города. Большинство иностранных граждан пока выжидают, некоторые уезжают или планируют уехать хотя бы на время через Оман или Саудовскую Аравию, где воздушное пространство остается открытым. Хотя еще рано делать выводы, атаки меняют настроения бизнеса. Раньше мало кто задумывался о рисках, связанных с войной в ОАЭ. Теперь компании рассматривают страхование от политических рисков — полисы, которые обычно приобретают фирмы для защиты на развивающихся рынках.

Bloomberg (Нью-Йорк, США) Статус Дубая как «тихой гавани» вроде Швейцарии дал трещину ОАЭ, как и их соседи, и раньше становились мишенью для ракетных обстрелов, но сейчас ситуация кардинально изменилась. Монархии Персидского залива изо всех сил старались избегать прихода войны Израиля и США против Ирана на их территорию, снижая геополитические риски. И даже несмотря на резко растущие расходы на оборону и враждебное отношение к Исламской Республике, им приходилось следить за реакцией собственных граждан на усиливающуюся воинственность Израиля. Теперь же они оказались втянуты в конфликт, который начинает угрожать критически важной инфраструктуре государств Персидского залива, такой как опреснительные установки, судоходные маршруты и центры обработки данных. Это очень далеко от модели «стабильность прежде всего», которую продвигали их лидеры.

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик