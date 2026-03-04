Депутат предложил ограничить парковку в спальных районах Ярославля

Заместитель председателя муниципалитета города Ярославля Олег Ненилин предложил установить в спальных районах дорожные знаки, запрещающие парковку по четным и нечетным дням, для уборки снега. Об этом господин Ненилин сказал на заседании постоянной комиссии по ЖКХ и благоустройству.

Фото: мэрия Ярославля

Зампред объяснил, что ввиду запаркованности городские службы не могут очистить дороги от снега зимой.

«У нас все больше машин паркуется вдоль улично-дорожной сети: мы их со дворов, с газонов по сути выгнали, а куда им ставить. Нет ли у нас мысли обсудить возможность установки знаков, запрещающих парковку по четным, нечетным дням, чтобы у "Горзеленхозстроя" была возможность приезжать в какой-то момент времени и чистить дороги. Сегодня проезды Подвойского, Ушакова, Матросова сложно почистить, потому что там машина встала и на всю зиму. Установка знаков нужна, чтобы машины немножко хотя бы перемещались»,— сказал депутат.

Олег Ненилин привел в пример практику в центре города, где аналогичные знаки установлены. Заммэра Ярославля Николай Степанов считает, что вопрос можно рассмотреть, но с учетом нюансов.

«Снег создает проблемы нам 3-4 месяца в году, а знаки мы можем установить на весь год, потому что установка знаков очень дорого обходится. Если мы на весь год ставим, то в остальные месяцы получается ограничение для жителей, проживающих в этих микрорайонах. Но готовы рассматривать на отдельных участках, где это необходимо»,— ответил господин Степанов.

Однако депутат посчитал, что запаркованность на некоторых участках создает все те же проблемы и летом. «Горзеленхозу с щеткой не пройти, не почистить. У нас прибордюрка вся зарастает из-за этих машин. А так бы они перемещались слева направо, и у нас была бы возможность ездить и чистить»,— пояснил Олег Ненилин.