Верховный суд России выступил за отказ от клеток в залах судебных заседаний

Верховный суд России выступил за отказ от содержания обвиняемых в ненасильственных преступлениях в клетках во время судебных заседаний. Об этом сообщил зампредседателя инстанции Владимир Давыдов. Он добавил, что Верховный суд готов принять участие в работе над соответствующим законопроектом.

«Были времена, когда никаких этих клеток не было — ни металлических, ни пластиковых... Мы готовы работать над этим законопроектом и, конечно же, саму идею поддержим»,— сказал господин Давыдов на заседании Совета федерации (трансляция велась на странице верхней палаты парламента во «ВКонтакте»).

Во время заседания член конституционного комитета Людмила Нарусова назвала клетки в залах судебных заседаний избыточной мерой. «К сожалению, министерство внутренних дел пока не согласовывает этот закон на практике ... Но вместе, я уверена, мы продвинем эту тему»,— ответила председатель верхней палаты Валентина Матвиенко.