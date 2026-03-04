Против актера-иноагента Трескунова возбудят уголовное дело
Прокуратура направила в СКР материалы проверки актера Семена Трескунова (признан в России иностранным агентом). Против него потребовали возбудить дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщили в столичном управлении ведомства.
Семен Трескунов (признан иностранным агентом)
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
По данным прокуроров, актеру дважды за год назначали административный штраф за нарушение закона об иноагентах. При этом он продолжает публиковать материалы в интернете без соответствующей маркировки.
Ведомство поставило на контроль рассмотрение вопроса о возбуждении дела.
Семен Трескунов (иноагент) начал актерскую карьеру в 2011 году. Он снимался в комедии «Призрак», боевике «Т-34», сериалах «Гранд» и «Ивановы-Ивановы». С 2021 года актер живет не в России. В марте 2024 года Минюст внес артиста в реестр иностранных агентов.