Никита Белых не смог оспорить размер компенсации за незаконное обвинение

Пермский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы бывшего политика Никиты Белых на решение Свердловского райсуда Перми. В ноябре прошлого года первая инстанция частично удовлетворила его требования к Минфину РФ. Господин Белых требовал 10 млн руб. за незаконное уголовное преследование, но суд назначил компенсацию лишь в размере 200 тыс.

Фото: страница Никиты Белых в соцсети.

В рамках дела Никита Белых обвинялся в превышении и злоупотреблении полномочиями на посту главы Кировской области, но в итоге был оправдан с правом на реабилитацию. Дело расследовалось в период, когда господин Белых отбывал восьмилетний срок за получение взятки в 2016 году. В 2024 году он освободился условно-досрочно.