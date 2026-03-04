Глава СКР потребовал доклад по делу об отравлении детей челябинском бассейне

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о массовом отравлении детей в бассейне в Челябинске. Доклад о ходе и результатах расследования представит исполняющий обязанности руководителя регионального управления СКР Алексей Лыжин, сообщается в Telegram-канале информационного центра СК России.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Уголовное дело возбуждено по признакам ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 1 марта четверо детей в возрасте от восьми до 13 лет, а также один взрослый после посещения банно-развлекательного комплекса на улице Молодогвардейцев почувствовали себя плохо: появились тошнота и головная боль, жжение в глазах, боль в горле и кашель. Пострадавшие обратились в медучреждение. По данным СК, один из пострадавших госпитализирован.

Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.