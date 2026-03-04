Назначен новый замглавы администрации Перми по вопросам земельных отношений

3 марта Анна Лебедева возглавила административно-целевой блок «Развитие территории и земельно-имущественные отношения» в Перми, сообщает пресс-служба городской администрации. Ранее имущественные и земельные вопросы в мэрии курировал Алексей Синев, об уходе которого стало известно в конце февраля этого года.

С 2025 года госпожа Лебедева возглавляла департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми. Ранее работала в администрации Вологды. В числе ее нынешних полномочий — управление муниципальной собственностью, реализация единой политики в области земельных, имущественных отношений, градостроительства и архитектуры, а также координация предоставления земельных участков многодетным семьям.