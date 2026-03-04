Пермский производитель нефтяного оборудования вложил в модернизацию 230 млн рублей

Завод «Синергия» завершил модернизацию производственной площадки в Перми. В результате мощности по выпуску плунжерных насосов объемного действия и насосных установок, используемых в нефтегазовой отрасли, были увеличены до 500 единиц продукции в год (+25%). Инвестиции в проект составили порядка 230 млн руб., из которых 180 млн руб. предоставил Фонд развития промышленности (ФРП). Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Как отметили в ООО «Завод “Синергия”», доля импорта в соответствующем сегменте отечественного рынка составляет около 30%. Реализация проекта модернизации производства позволит снизить этот показатель до 23%. После выхода нового оборудования на проектную мощность компания планирует нарастить свою долю в сегменте российского рынка с 29% до 35%. Кроме того, предприятие поставляет насосные установки в Ирак, Казахстан, Туркменистан. «Все выпускаемые изделия — уникальные разработки конструкторского отдела предприятия», – подчеркнул гендиректор ООО «Завод “Синергия”» Илья Шмурыгин.

ООО «Завод “Синергия”» действует в Ильинском районе Прикамья с 1995 года. Занимается механической обработкой металлических изделий. Чистая прибыль в 2024 году составила 428 млн руб., выручка — 3,5 млрд руб. Учредителем является Виктор Назаров, гендиректором — Илья Шмурыгин. Как указано на официальном сайте, производимое оборудование используется компаниями «Газпром», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», буровой компанией «Евразия», «НСХ Азия дриллинг».