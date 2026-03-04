Школу в Нижегородской области оштрафовали за проживание в ней мигрантов

Больше-Рыбушкинскую школу имени А.С. Садекова в Нижегородской области оштрафовали за проживание в ней мигрантов. Полиция назначила штраф в размере 400 тыс. руб., Сергачский межрайонный суд снизил его вдвое, сообщили в пресс-службе суда.

Муниципальное учреждение привлекли к ответственности по ч.4 ст.18.9 КоАП РФ («Неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета…»).

Школа посчитала, что ее наказали необоснованно, так как принимающей стороной она не являлась, договор с иностранным гражданином не заключала. Рабочие жили в помещениях школы по той причине, что гостиниц рядом нет, а местные жители размещать мигрантов у себя отказывались.

Однако суд подтвердил довод полиции, что школа выступала принимающей стороной и должна была направить уведомление в отделение по вопросам миграции. Сам факт проживания мигранта в учебном классе с июля по октябрь учреждение не отрицало.

Размер штрафа был снижен вдвое от минимально возможного по этой статье.

Галина Шамберина