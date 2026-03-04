«Лучшим wellness-ретритом признан Palazzo Fiuggi в Италии»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ingram Publishing / Фотобанк Лори Фото: Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Совершенно случайно я недавно узнала о существовании премии World Spa Awards, получив рассылку от консьержей «Аэрофлота». И, признаться, заинтересовалась. Это британская премия, учрежденная в 2015 году как профильное направление туристической награды World Travel Awards.

Премия ежегодно отмечает лучшие Spa-центры, wellness-отели, ретриты и бренды в индустрии. Голосование проходит онлайн в определенный период. Участвовать могут как профессионалы отрасли, так и обычные пользователи. В 2026 году оно откроется в конце мая и продлится до начала августа. И как активный потребитель услуг SPA-отелей я, пожалуй, даже приму участие.

А пока посмотрим на результаты 2025 года. Там есть довольно интересные и неочевидные победители. В категории World’s Best Hotel Spa 2025 победил Chenot Espace at One&Only Portonovi в Черногории. Это не просто отельный spa, а пространство, работающее по методике Анри Шено с медицинским подходом к детоксу, диагностике и программам восстановления.

Лучшим wellness-ретритом 2025 года признан Palazzo Fiuggi в Италии. Это исторический дворец в курортном регионе Фьюджи, известном своими минеральными источниками. Ретрит сочетает медицинские программы, нутрициологию, спорт и традиции итальянского термального лечения. Проект активно позиционируется как high-end destination для долгосрочных оздоровительных программ. Интересно попробовать на себе.

