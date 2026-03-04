«Наиболее востребованы лоты с одной спальней и кухней-гостиной»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Средневзвешенная площадь квартир, реализованных по договорам долевого участия, в новостройках бизнес-класса сократилась за год на 6%. Было 60 кв. м, стало — 56 кв. м. При этом средневзвешенная стоимость метра подросла на 11%, посчитали эксперты компаний Dar и Kalinka Ecosystem.

Спрос продолжает смещаться в пользу более компактных лотов, отмечают брокеры. В прошлом году почти половина сделок пришлась на лоты площадью от 25 до 50 кв. м, тогда как в 2024 году их доля была в пределах 40%. Уменьшились за год доли более просторных лотов в сделках: у квартир площадью от 50 до 75 кв. м было 33%, стало — 28%. А у квартир площадью от 75 до 100 кв. м было 16%, стало — 13%.

Наиболее востребованные в бизнес-классе форматы — это квартиры с одной спальней и просторной кухней-гостиной. Средняя площадь таких лотов — 38 кв. м. Эксперты полагают, что это оптимальный с точки зрения бюджета вариант для широкой целевой аудитории. Второй по популярности тип квартир — двухкомнатные варианты с классической планировкой площадью около 58 кв. м. В секторе трехкомнатных лотов клиентам первичного рынка интересны более просторные варианты площадью около 90 кв. м. Причем зачастую им отдают предпочтение ближе к вводу в эксплуатацию.

Разнонаправленная динамика средневзвешенных показателей площади и стоимости квартир в сделках взаимосвязаны: на фоне дорогой ипотеки дольщики стремятся к оптимизации бюджета и делают это за счет выбора лотов меньшей площади.

