«Некоторые модели потерпели фиаско»

Концерн Stellantis в рамках подготовки к годовому собранию акционеров, которое состоится в середине апреля в Амстердаме, подводит итоги прошлого года. Очевидным успехом стала деятельность бренда Alfa Romeo. Мировые продажи компании выросли на 20%. Причем на азиатском рынке, в первую очередь китайском, что столь важен для большинства автопроизводителей, рост составил 44%, то есть увеличился почти в полтора раза. Но с хорошими новостями на этом, наверное, все.

Чистые убытки у Stellantis в прошлом году составили $22,3 млрд. Главной причиной представители концерна называют ошибочную стратегию перехода на электромобили, произошедшую вследствие опять же ошибочных прогнозов спроса на них. В отчетности указано, что на концерн легло $25,4 млрд издержек, связанных именно с неудачным переходом к электрокарам. Машин на батарейках было выпущено слишком много, и к потребителю они пришли слишком рано.

Некоторые модели вообще потерпели фиаско, особенно на американском рынке. Неудача затронула и электрический Fiat 500e, и Dodge Charger Daytona, и Jeep Wagoneer S. В Европе электромобили Citroen e-C3 и Peugeot e-208 тоже не впечатляют продажами. Убытки могли бы быть еще большими, если бы концерн вовремя не отказался от планов выпустить полностью электрическую версию пикапа Ram 1500 и электрический спорткар Maserati MC20 Folgore.

От себя заметим, что виновата именно стратегия, а не электромобили как таковые. Марка Tesla, например, успешно торгует машинами на батарейках уже больше 10 лет и не жалуется на то, что пришла на этот рынок слишком рано, а потребитель был еще не готов покупать электромобили. Ну и к тому же проблемы Stellantis начались не сегодня.

С 2010 года автомобильная отрасль во Франции и Италии — а это и Peugeot, и Citroen, и Fiat — потеряла больше трети своих работников. Предприятия закрывались, производство переносилось в Азию и Восточную Европу, чтобы конкурировать с китайскими марками в цене. Но время уже показало, что цена тут далеко не главное.

