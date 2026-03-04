С нового учебного года в школьных олимпиадах смогут участвовать студенты колледжей

В России с 2026/2027 учебного года изменятся правила проведения олимпиад, включенных в перечень Российского совета олимпиад школьников (РСОШ). Нововведения призваны повысить качество состязаний и снизить количество выдаваемых дипломов финалистам. Об этом «Парламентской газете» сообщили в Минобрнауки.

Согласно новым правилам, обучающиеся по программам среднего профессионального образования смогут официально участвовать в олимпиадах, курируемых РСОШ. Изменения не распространяются на Всероссийскую олимпиаду школьников. Кроме того, с 2026/2027 учебного года число участников должно составлять не менее 500 человек вместо нынешних 300. Количество субъектов, которые направляют представителей, увеличится с 10 до 25. Как минимум 50% заданий на заключительном этапе должны быть творческими, оригинальными и отличаться высоким уровнем сложности. Сейчас допускается 30% таких задач от общего числа.

«Новая редакция порядка также ужесточает требования к проведению соревнований: усиливаются критерии для членов жюри и организационных комитетов, закрепляется правило об исключительно очном проведении заключительных этапов, что гарантирует объективность оценки знаний»,— сообщила газете зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. В Минобрнауки заявили, что нововведения также позволят сократить и систематизировать профили олимпиад.