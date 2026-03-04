«Зенит» сломал «Балтику»

«Зенит» обыграл «Балтику» в четвертьфинале «Пути регионов» кубка России 1:0 и вышел в полуфинал турнира. Героем матча, состоявшегося в Калининграде, стал форвард Александр Соболев — он забил единственный мяч. Еще Соболев прокричал «наставление» тренерскому штабу на тему того, как к нему должны относиться. Но это уже нюансы, сопровождающие жизнь каждого большого клуба, в котором много звезд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победа, одержанная «Зенитом» над «Балтикой», стала 200-й для Сергея Семака на посту тренера петербургской команды

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Победа, одержанная «Зенитом» над «Балтикой», стала 200-й для Сергея Семака на посту тренера петербургской команды

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

На этот раз в матче «Зенита» и «Балтики» обошлось без скандала, какой случился в матче этих же команд, сыгранном не так давно в чемпионате. Тогда судьи отменили гол в ворота «Зенита» из-за офсайда игрока «Балтики» в спорной ситуации, а вскоре после этого форвард Луис Энрике принес петербуржцам победу. Эхо той игры звучало долго, тем более что судьи часто ошибались в ходе матчей возобновившегося чемпионата. И докатилось до Калининграда, где «Балтика» и «Зенит» играли кубковый матч по системе «проиграл — вылетел», как в старые добрые времена. Андрей Талалаев, тренер «янтарных», сказал перед игрой, что несправедливость, допущенная на «Газпром Арене», сделала его команду злее и прибавила ей поклонников.

Что интересно, ни «Балтика», ни «Зенит» на поставили на матч сильнейшие составы. Хотя, казалось бы, кубок был важен для обеих команд и судьба прохода в следующий раунд решалась в одной игре. Кубок, во всяком случае, выиграть проще, чем чемпионат. Сергей Семак, главный тренер «Зенита», объяснил это тем, что, во-первых, в Калиниграде было тяжелое поле. Из-за этого не вышли играть ни капитан команды Дуглас Сантос, ни Максим Глушенков, ни бразилец Джон Джон, приобретенный этой зимой. Те футболисты, которые любят быть с мячом. Во-вторых, «Зенит» ведет борьбу в чемпионате за титул и надо беречь силы игроков. Хотя следующая игра у сине-бело-голубых — 8 марта в Оренбурге. Есть время восстановиться. И соперник не такой сильный. Но у тренерского штаба «Зенита» своя стратегия.

Что касается «Балтики», то она тоже идет в лидирующей группе РПЛ. И следующий матч у нее 7 марта с «Ростовом» на его поле. Для калининградской команды очень важна физическая готовность игроков: они могут перебегать, перебороть соперника, если не готовы превзойти в мастерстве. Поэтому тренер «Балтики» гнался за двумя зайцами, пытаясь обыграть «Зенит» в кубковом матче не самым сильным составом. Но просчитался.

Гости в борьбе хозяевам не уступили, потому что Сергей Семак выпустил на поле тех, кто умеет бороться. Кстати, среди них оказался 17-летний полузащитник Даниил Кондаков. Это выглядело большим сюрпризом — обычно Семак так не рискует. Но ставка была сделана на то, чтобы сыграть надежно в обороне, где вышли Нуралы Алип, Нино, Ванья Дркушич, Роман Вега, и при возможности забить гол в контратаке. Контролировать мяч на таком поле «Зениту» было сложно. И эта задумка сработала. Но только ближе к концу игры, когда Семак выпустил на поле Вендела, Густаво, Мантуана, Игоря Дивеева, Александра Соболева. Именно последний забил на 79-й минуте столь нужный «Зениту» гол, замкнув передачу Вендела. И прокричал в адрес тренерского штаба эмоциональные слова, сопровождая их жестами, на тему того, кто должен играть. Но тут Семаку больших претензий не предъявишь. Тренер «Зенита» дает Соболеву шансы почти в каждом матче. Тот не забивал голов с конца сентября. Когда Семак выпустил нападающего на замену в предыдущей игре с «Балтикой», Соболев выглядел нелепо, все время теряя мяч. Тем не менее и тот матч «Зенит» скандально выиграл. А сейчас форвард поборолся на фланге, выиграв мяч головой, прибежал в штрафную и нанес точный удар. Сделал то, что и должен был. Но это не значит, что он сильнее всех в атаке «Зенита».

То, что хочется в принципе видеть больше атак от «Зенита» и не таких вымученных побед над соперником, который заметно уступает в классе и в стоимости состава,— другой разговор. Пока игра у сине-бело-голубых не выстроена. Не проявляют себя новички — тот же колумбиец Джон Дуран, взятый в аренду зимой, отбегал в Калининграде вхолостую, нанеся всего один опасный удар. Но помогал в обороне, приходя в штрафную «Зенита», когда «Балтика» подавала «стандарты». Тоже внес свою лепту.

Победа, одержанная «Зенитом» над «Балтикой», стала 200-й для Сергея Семака на посту тренера петербургской команды. Для этого достижения ему потребовались 323 матча и двенадцать лет — первую викторию Семак добыл в качестве исполняющего обязанности тренера «Зенита», когда сине-бело-голубые обыграли в Лиге чемпионов дортмундскую «Боруссию» 2:1 на ее поле. Это было в марте 2014 года. В еврокубках Семак праздновал успех с «Зенитом» десять раз, в Кубке России — 36, в Суперкубке России — четыре, еще 150 побед пришлись на игры чемпионата. По количеству выигранных матчей нынешний наставник петербуржцев опережает знаменитых тренеров «Зенита» Павла Садырина (125 побед), Юрия Морозова (121), Лучано Спаллетти (105).

Кирилл Легков